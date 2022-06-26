دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تفكيك الأنظمة التي تجيز استخدام التعذيب، أو تغييرها.

وكتب على حسابه بموقع تويتر، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يوافق 26 يونيو، أنه يجب ألا يُسمح لمرتكبي التعذيب أبدا بالإفلات بجرائمهم.

وأضاف: "معا، دعونا نتضامن مع جميع ضحايا التعذيب، ونعمل باتجاه جعل التعذيب شيئا من الماضي".

ويصادف اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب 26 يونيو، وهو اليوم التي دخلت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وهي إحدى الأدوات الرئيسية في مكافحة التعذيب، حيز النفاذ في عام 1987. وتصدق اليوم 162 دولة على هذه الاتفاقية.