قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق، إنه حزين بعدما علم بانتقال سيف جعفر لنادي بيراميدز، وكذلك حصوله على مقدم التعاقد، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل تجديد عقود اللاعبين مبكرًا للغاية، بعدما تحملوا المسئولية في الموسم الماضي.

وأضاف صلاح في تصريحات تليفزيونية: "كان من الأفضل لإدارة الزمالك تجديد عقد يوسف أسامة وسيف جعفر منذ فترة طويلة، بدلًا من الأزمات الحالية، وأتمنى أن يعود الثنائي عن قرارهما ويتواجدان في صفوف الزمالك الموسم المقبل".

وتابع: "حازم فتوح وكيل اللاعبين سوف يخسر الزمالك بعدما قام بإنهاء تفاصيل انتقال اللاعبين لصفوف بيراميدز".

وواصل: "يجب ضم لاعبين جيدين تنفذ أفكار أوسوريو، المدرب يسير بخطى ثابتة، لكنه يحتاج إلى لاعبين تنفذ خططه".

وأتم: "أحمد فتوح يعشق الزمالك ولكنه يحتاج للتقدير، ولابد من تجديد عقده".