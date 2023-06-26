منتخب قطر يخسر أمام هايتي بثنائية في كأس الكونكاكاف الذهبية

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خسر المنتخب القطري بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش، أمام نظيره هايتي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب «NRG» اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2023.

افتتح أهداف المباراة المنتخب القطري عن طريق لاعبه يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 19، قبل أن يدرك هدف التعادل المهاجم دوكينز نازون من ركلة جزاء في الدقيقة 44، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، أحرز منتخب هايتي هدف الفوز عن طريق لاعبه فرانز دي بيروت في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز قطر بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب هايتي رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد قطر دون نقاط في المركز الأخير.

يُذكر أن منتخب قطر يشارك في بطولة كأس كونكاكاف الذهبية 2023، بعد دعوته من قبل اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم.