وزير الخارجية اللبناني يبدأ جولة دولية لتجنّب حرب واسعة في الجنوب

توجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب ، اليوم الأربعاء ، إلى بروكسل ثم إلى أمريكا وكندا، في جولة لمتابعة المساعي اللبنانية لتجنّب حرب واسعة في جنوب لبنان، وشرح سياسة الحكومة تجاه مسألة النزوح السوري في لبنان.

وغادر الوزير بو حبيب اليوم متوجها إلى بروكسل "لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي" ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

ويتوجه بو حبيب " بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يجتمع مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، وبمسؤولين أمميين بمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

كذلك سيقوم الوزير بوحبيب بزيارة رسمية إلى كندا يلتقي خلالها نظيرته الكندية".

وتهدف جولة الوزير بو حبيب إلى "متابعة مساعي لبنان لتجنّب حرب واسعة في الجنوب قد تتطور إلى حرب إقليمية مفتوحة، وكذلك إلى شرح سياسة الحكومة تجاه مسألة النزوح السوري في لبنان ورؤيته للحلّ.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وتهدّد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان إذا لم يتم التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة عند الحدود الجنوبية.