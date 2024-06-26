ميقاتي: نسعى لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء ، السعي بكل الوسائل المتاحة لعدم تحويل لبنان ساحة للنزاعات المسلحة انطلاقا من الجنوب.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن ميقاتي قوله، في اللقاء الصحفي المشترك مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ، إنه يجب "تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وذلك من أجل وضع حد لأطماع اسرائيل التوسعية وبالتالي عدم ربط استقرار لبنان ومصالحه بصراعات بالغة التعقيد وحروب لا تنتهي".

وأكد "الحرص على أفضل العلاقات مع الدول الصديقة والداعمة للبنان في هذه الظروف الصعبة، وفي مقدمتها حاضرة الفاتيكان التي قدّمت ولا تزال تقدّم الدعم والمساعدة والاهتمام بشخص قداسة الحبر الأعظم وكبار المسؤولين".

وشدد ميقاتي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لأن استمرار الفراغ يتسبب بتداعيات على المستويات كافة ، مشيرا إلى إعادة بناء الدولة ومؤسساتها والاحتكام الى الدستور من أجل المصلحة اللبنانية المشتركة، وتعزيز العيش المشترك.

وأكد العمل على تثبيت الاستقرار الداخلي وإيجاد حل للازمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة منذ سنوات.

وجدد ميقاتي دعوته بابا الفاتيكان فرنسيس لزيارة لبنان، لان جميع اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة ويتطلعون اليها.