الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات والصناديق للسنة المالية 2022-2023

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وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا، برقم 59 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2022-2023 بقيمة 780 مليونا و406 آلاف و148 جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 60 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 7 مليارات و618 مليونا و818 ألفا و193 جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 61 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 39 مليارا و250 مليونا و490 ألفا و777 جنيها.

ووقع الرئيس السيسي - أيضا - قانون رقم 62 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 23 مليونا و670 ألفا و590 جنيها.

ووقع الرئيس - كذلك - قانون رقم 63 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023 بقيمة 309 مليارات و857 مليونا و877 ألفا و997 جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 64 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان للسنة المالية 2022/2023 بقيمة مليارين و188 مليونا و443 ألفا و900 جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 65 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة 307 ملايين و742 ألفا و955 جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 66 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2022 /2023 بقيمة 24 مليارا و130 مليونا و881 ألفا و86 جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 67 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة صندوق التنمية الحضرية للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة 4 مليارات و596 مليونا و997 الفا و849 جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 68 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتامين الصحي للسنة المالية 2022 / 2023 بقيمة 46 مليارا و728 مليونا و226 الفا و49 جنيها.

كما وقع الرئيس قانون رقم 69 لسنة 2024 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2022/ 2023 بقيمة 3 مليارات و993 مليونا و601 ألف و451 جنيها.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.