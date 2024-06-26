طارق السعيد: قرارات الزمالك ستصلح الكرة المصرية

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قال طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك اسلابق، إن الأمور التسويقية وراء عدم لعب قمة قطبي الكرة المصرية، في الساعة الرابعة عصرا، مشيرا إلى أن باقي أندية الدوري ليس لها «ظهر».

وأضاف السعيد في تصريحاته لبرنامج (ملعب الشمس) مع الإعلامي مجدي عبدالغني: «نادي الزمالك تأخر كثيرا في قراراته الأخيرة ومن الوارد أن هذه الخطوة ستصلح الكرة المصرية في المواسم المقبلة».

وأضاف: «لابد أن نعدل المسار مع وجود أشخاصا لديهم خبرات إدارية ويستحقون المناصب المتواجدين بها».

وتابع: «بنحمد ربنا أن الأهلي والزمالك يحصلون على البطولات الأفريقية، وذلك بسبب نجاح منظومة كل فريق منهما».

وأردف: «لو لعب الزمالك مباراة سيراميكا كليوباترا يبقى عنده المعايير مختلفة وهناك شئ غلط، ولو من مجلس الزمالك سألعب أمام سيراميكا بالناشئين بوجود موقف صارم».

وتابع: «لو لم تطبق اللائحة فمن الأفضل الأ يلعب الزمالك مباراة سيراميكا كليوبابرا، وأن يثبت على موقفه بعدم اللعب».

وواصل: «الزمالك من مصلحته اللعب من أجل ضغط بيراميدز على النادي الأهلي حتى لا يتوج بلقب الدوري، والأهلي المستفيد الأكبر من عدم لعب القمة».