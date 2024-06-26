حسام زكي: الجامعة العربية تقف مع لبنان بشكل كامل

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن «الجامعة العربية تقف مع لبنان بشكل كامل».

وقال خلال مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الأربعاء، إن لقاءه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، شهد «نوعًا من التبادل للرأي الصريح».

وأشار إلى أن «بري» شخصية لديها الكثير من القدرة والحنكة السياسية، بطبيعة منصبه ووجوده السياسي المخضرم على الساحة، لافتًا إلى أن «الاستماع إلى تقديره أمر في غاية الأهمية».

وأضاف: «ننقل إلى الرئيس بري وللجميع في تلك الزيارة ما نراه من تقدير موقف عربي إقليمي دولي، الجميع يتابع الوضع العربي والإقليمي، لكن دائمًا نحرص على توضيح رؤيتنا في هذا المجال».

واعتبر أن «المشاركة في تلك الرؤى تفتح المجال أكثر للعمل الصحيح السليم المبني على أسس وإدراك كامل بخبايا الأوضاع وللتحديات التي يواجهها لبنان».

واستطرد: «نحن هنا للتضامن مع الشعب والدولة اللبنانية فيما تواجهه من مخاطر بخصوص الوضع في الجنوب والوضع مع إسرائيل، وبغض النظر عن أية أمور، الجامعة العربية تقف مع لبنان بشكل كامل».