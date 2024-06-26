 الأردن: مقتل مهرب وإصابة آخرين في عملية إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن: مقتل مهرب وإصابة آخرين في عملية إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

د ب ا
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 11:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 11:40 ص

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت ، فجر اليوم الأربعاء، وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) عن المصدر قوله إن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


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