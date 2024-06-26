الكرملين: أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية بحق وزير الدفاع السابق منافية للمنطق

وصف الكرملين أوامرالاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرجي شويجو، ورئيس أركان الجيش الحالي فاليري جيراسيموف، بأنها "منافية للمنطق ".

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله اليوم الأربعاء: "نحن لا نعترف باختصاص المحكمة، ولا ننتمي للدستور الأساسي ذي الصلة. وبناء على ذلك، فإننا لا نعترف أيضا بمذكرات الاعتقال".

وأضاف بيسكوف أن الأوامر غير منطقية ، شأنها شأن أوامر الاعتقال السابقة التي صدرت ضد الرئيس فلاديمير بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق شويجو وجيراسيموف، أمس الثلاثاء، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وبحسب المحكمة الجنائية الدولية، هناك أدلة معقولة على أن شويجو وجيراسيموف، مسؤولان عن شن هجمات صاروخية على شبكة الطاقة الأوكرانية خلال الفترة من العاشر من تشرين الاول/أكتوبر من عام 2022 وحتى التاسع من مارس من عام 2023 على الأقل.

وواجه الكثير من الأوكرانيين شتاء قارسا في ظل انقطاع التيار الكهربائي كثيرا في ذلك الوقت.