سي إن إن: إدارة بايدن تتجه نحو السماح للمتعاقدين العسكريين الأمريكيين بالعمل في أوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون، لشبكة (سي إن إن)، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتجه نحو رفع الحظر على انتشار المتعاقدين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا لمساعدة جيشها في صيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة.

وسيمثل هذا التغيير تحولا مهما آخر في سياسة الإدارة الأمريكية تجاه أوكرانيا، حيث تبحث الولايات المتحدة عن طرق لمنح الجيش الأوكراني اليد العليا ضد روسيا، بحسب (سي إن إن).

وقال المسؤولون إن هذه الخطوة لم تحصل على موافقة نهائية بعد من الرئيس الأمريكي.

وأضاف أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية: "لم نتخذ أي قرارات وأي مناقشة لهذا الأمر سابقة لأوانها"، وتابع أن "الرئيس حازم تماما بشأن أنه لن يرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا".

وقال المسؤولون إنه بمجرد الموافقة على تغيير السياسة الحالية، من المرجح أن يتم تفعيل القرار هذا العام، وسيسمح لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بتقديم عقود للشركات الأمريكية للعمل داخل أوكرانيا لأول مرة منذ الغزو الروسي في 2022.

وأضاف المسؤولون أنهم يأملون في تسريع عملية الصيانة وإصلاح أنظمة الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

وعلى مدار العامين الماضيين، أصر بايدن على أن يظل جميع الأمريكيين، وخاصة القوات الأمريكية، بعيدا عن الخطوط الأمامية الأوكرانية.

وكان البيت الأبيض عازما على الحد من الخطر الذي يهدد الأمريكيين، وكذلك إبعاد التصور من جانب روسيا، بأن الجيش الأمريكي منخرط في القتال هناك.

وكذلك حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا منذ 2022.

ونتيجة لذلك، كان لا بد من نقل المعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة، والتي تعرضت لأضرار جسيمة أثناء القتال، إلى بولندا، أو رومانيا، أو غيرها من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإصلاحها، وهي العملية التي تستغرق وقتا طويلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية متاحة أيضًا "لمساعدة الأوكرانيين في المزيد من أعمال الصيانة الروتينية والخدمات اللوجستية، ولكن فقط من بعيد عبر الفيديو أو الهاتف الآمن"، وهو الترتيب الذي جاء مع قيود، نظرا لأن القوات الأمريكية والمتعاقدين غير قادرين على العمل مباشرة على المعدات .

وقالت مصادر إن مسؤولي الإدارة الأمريكية بدأوا في إعادة النظر بجدية في تلك القيود خلال الأشهر القليلة الماضية، مع استمرار روسيا في تحقيق مكاسب في ساحة المعركة وتوقف التمويل الأمريكي لأوكرانيا في الكونغرس.

وذكر مسؤولون أن السماح للمتعاقدين الأمريكيين ذوي الخبرة والممولين من الحكومة الأمريكية بالحفاظ على وجودهم في أوكرانيا يعني أنهم سيكونون قادرين على المساعدة في إصلاح المعدات التالفة ذات القيمة العالية بشكل أسرع بكثير.