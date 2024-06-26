الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب

أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن - المدعومة من إيران- اليوم الثلاثاء أنها استهدفت سفينة إسرائيلية في البحر العربي.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، "إن القوات البحرية في القوات المسلحة(تابعة للجماعة) نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ /إم إس سي ساره في/ الإسرائيليةَ في البحرِ العربيِّ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً"، وفقا لصفحة المتحدث عبر منصة تلجرام.

وتابع "تعلنُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ (تابعة للجماعة) أنَّ تنفيذَ هذه العمليةِ النوعيةِ كانَ بصاروخٍ باليستيٍّ جديدٍ دخلَ الخدمةَ بعدَ الانتهاءِ وبنجاحٍ منَ العملياتِ التجريبية".



وأشار البيان إلى أن الصاروخ يتميزُ "بالقدرةِ على إصابةِ الأهدافِ بشكلٍ دقيقٍ وعلى مسافاتٍ طويلةٍ كما أثبتتْ هذه العمليةُ ذلكَ".

وأكد عملياتِ القواتِ المسلحةِ "لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ".