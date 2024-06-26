الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة بينهم سيدة اعتقلت 6 مرات

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، 20 مواطنًا على الأقل من الضّفة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن «من بين المعتقلين والدة المطارد طارق داود من قلقيلية، وهذا الاعتقال هو السادس بحقها، بالإضافة إلى أسرى سابقين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد فترة وجيزة من الإفراج عنهم».

وأوضح أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وجنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي بيت لحم، وقلقيلية، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9400، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد التذكير أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا».