محكمة يابانية تقضي بإدانة جندي أمريكي بتهمة الاعتداء جنسيا على امرأة في أوكيناوا

قضت محكمة يابانية بإدانة جندي في مشاة البحرية الأمريكية بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في جزيرة أوكيناوا، وحكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، في قضية أثارت غضبا ومخاوف أمنية في الجزيرة الجنوبية التي تستضيف وجودا عسكريا أمريكيا كبيرا.

وقالت محكمة منطقة ناهـا إن الجندي لانس كابل جامل كلايتون / 22 عاما / من ولاية أوهايو، صدر بحقه الحكم يوم الثلاثاء.

وأدين كلايتون بالهجوم على امرأة في العشرينيات من عمرها في قرية يوميتان، الواقعة في الجزيرة الرئيسية لأوكيناوا، في مايو/أيار 2024، حيث قام بخنقها من الخلف والاعتداء عليها جنسيا، متسببا لها في إصابات جسدية.

وخلال إصدار الحكم، قال القاضي كازوهيكو أوباتا إن شهادة الضحية، التي أدلت بها عن بُعد وبشكل مجهول، كانت ذات مصداقية عالية، رغم أن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء، الذي طالب بسجنه 10 سنوات، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

وقال الكابتن كازوما إنجيلكيمير، المتحدث باسم الفرقة الثالثة لمشاة البحرية الأمريكية، في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الأربعاء، مؤكدا إدانة كلايتون: "هذا السلوك لا يعكس قيم قوات مشاة البحرية، ولا يمثل المعايير التي يلتزم بها الغالبية العظمى من جنودنا يوميا".

وأضاف إنجيلكيمير أن الجانب الأمريكي تابع مجريات المحاكمة دون التدخل في العملية القضائية اليابانية، مؤكدا: "لقد تعاونا بالكامل مع إجراءات التحقيق".

وأشار إلى أن الجندي الأمريكي كان محتجزا لدى السلطات اليابانية منذ صدور لائحة الاتهام بحقه عقب تقديم الشكوى.