يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.. معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم- أنه متوقع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.. كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 22

بنهــــا 35 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 36 22

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 23

دمياط 31 23

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 37 22

السويس 37 23

العريش 33 22

رفح 32 20

رأس سدر 38 23

نخل 34 17

كاترين 32 15

الطور 34 25

طابا 33 22

شرم الشيخ 39 28

الإسكندرية 30 23

العلمين 29 22

مطروح 29 21

السلوم 32 22

سيوة 36 21

رأس غارب38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 38 27

مرسى علم37 26

شلاتين 35 26

حلايب 33 27

أبو رماد 35 26

رأس حدربة33 28

الفيوم 35 22

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 40 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 27

الوادي الجديد 39 24

أبوسمبل40 26

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

المدينة العظمى الصغرى



مكة 43 32

المدينة 41 27

الرياض 43 30

المنامة 39 33

أبوظبى 38 30

الدوحة 45 33

الكويت 47 31

دمشق 37 19

بيروت 30 26

عمان 33 20

القدس 30 19

غزة 29 23

بغداد 44 32

مسقط 37 30

صنعاء 30 16

الخرطوم 42 29

طرابلس31 23

تونس 37 23

الجزائر 29 22

الرباط 28 18

نواكشوط 2821

- وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى



أنقرة 35 17

إسطنبول 36 24

إسلام آباد 34 26

نيودلهى 35 29

جاكرتا 33 24

بكين 31 22

كوالالمبور 34 25

طوكيو 32 25

أثينا 38 26

روما 35 20

باريس 27 19

مدريد 33 20

برلين 29 19

لندن 23 15

مونتريال 22 14

موسكو 19 11

نيويورك 26 18

واشنطن 34 23

أديس أبابا 24 13