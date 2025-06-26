المفتي عبداللطيف دريان: نرفض تهميش السنة في لبنان

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، اليوم الخميس، رفضه تهميش المسلمين السنة في لبنان.

وقال المفتي دريان، خلال رعايته احتفال ديني بمناسبة عودة الحجاج من أداء فريضة الحج في مسجد محمد الأمين بوسط بيروت، إن لا دولة في لبنان بدون المسلمين والمسيحيين بمختلف مذاهبهم في الحقوق والواجبات، وأي تهميش أو استبعاد للمسلمين السنة أمر مرفوض ونحن له بالمرصاد.

وأضاف: "نحن في دار الفتوى مؤتمنون أمام الله أولا، وأمام ناسها وأهلها ثانيا لأننا سنحافظ على اللبنانيين جميعا، ولن نتخلى أبداً عن هذا الواجب، ومستمرون إن شاء الله في مواقفنا الثابتة التي لا تتغير بتغير الظروف".

وتابع: "نتريث في بعض الأحيان في رفع الصوت هو فقط لإعطاء فرصة لمعالجة القضايا التي تهم مجتمعنا في شتى الوسائل".

ومضى قائلا: "استبشرنا خيرا في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبانتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون، وتشكيل حكومة برئاسة القاضي نواف سلام ونتمنى له الخير والتوفيق، لكن نحن بانتظار الإنجازات، نريد أن يلمس المواطن ما وعد به في خطاب القسم وفي البيان الوزاري، نريد أن نشعر نحن اللبنانيين أننا نعيش في دولة المؤسسات والقانون".

وقال: "المطلوب لأهل بيروت الكثير الكثير من الخدمات، لا نريد أن يقصر في حق أهل بيروت وبقية المناطق اللبنانية، إن كان من أحد يحاول أن يدخل اليأس إلى نفوسكم لا تسمعوا له، لا يأس مع الأمل".