عائلات المحتجزين الإسرائيلين تستأنف الاحتجاج بعد انتهاء قيود الحرب مع إيران

- العائلات تدعو إلى إطلاق مبادرة لإنهاء الحرب في غزة لإعادة ذويهم

تعود عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة، السبت، إلى تنظيم احتجاجات شعبية للمطالبة بوقف الحرب من أجل إعادة ذويهم، وذلك بعد انتهاء القيود التي فرضتها الحرب على إيران.

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ولاحقا، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وفرض الجيش الإسرائيلي طوال الحرب على إيران، قيودا على التجمعات الجماهيرية، ما أوقف المظاهرات التي تنظم دوريا أيام السبت، لكن أيضا بشكل أقل في باقي أيام الأسبوع.

وتنظم الاحتجاجات أساسا في مدينة تل أبيب التي دوت فيها صفارات الإنذار بوتيرة شبه يومية خلال أيام الحرب.

وأعلنت العائلات الخميس، عبر أول بيان منذ انتهاء الحرب مع إيران، أنها ستعود إلى تنظيم الاحتجاجات السبت المقبل.

وأكدت العائلات "الحاجة المُلحة للاستفادة من الإنجازات العملياتية والتوصل إلى اتفاق شامل وكامل يُعيد جميع المخطوفين الخمسين (المحتجزين الإسرائيليين بغزة)، رجالاً ونساءً، ويُنهي القتال".

وأشارت إلى أنه "في ظل التفوق العسكري الإسرائيلي المطلق، يبرز غياب الإنجازات السياسية في غزة، التي من شأنها إنهاء أطول حملة في تاريخنا وإعادة جميع أحبائنا وجميع جنودنا إلى ديارهم، كجرحٍ مُتقيح".

وتُقدر تل أبيب وجود 50 محتجزا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتساءلت العائلات: "لماذا لا نستغل الإنجازات في إيران ونُطلق الآن مبادرة إسرائيلية لإنهاء القتال وإعادة جميع المخطوفين؟ الآن تحديدًا، ومن منطلق القوة والسلطة، نُعيدهم ونوقف القتال، ونُكمل النصر الإسرائيلي"، وفق تعبيرها.

ونقل البيان عن عيناف تسينغاوكار، والدة الجندي ماتان الأسير في غزة، قولها: "لا ينبغي قتل أي جندي لإعادة المخطوفين. لا ينبغي أن تدفن أي أم طفلها حتى تتمكن أم أخرى من رؤية طفلها مرة أخرى. الأمر ممكنٌ بخلاف ذلك. اتفاق شامل".

ويعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويهددان بإسقاط الحكومة حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وتأتي دعوات عائلات الأسرى للاحتجاج من جديد في ظل تحليلات ودعوات إقليمية ودولية ترى في نهاية المواجهة بين إيران وإسرائيل فرصة سانحة لإعادة الاهتمام لجهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

كما تتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بغزة "بات وشيكا جدا".

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.