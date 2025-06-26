كييف تعلن إسقاط 24 من أصل 41 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 24 من أصل 41 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 41 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق بريانسك وكورسك وبريمورسكو - أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الخميس، أسقطت وحدات الدفاع الجوي 24 طائرة مسيرة معظمها من طراز "شاهد"، وطرازات أخرى خداعية في شرق وجنوب وشمال أوكرانيا، بينما تم فقدان أو تعطيل 16 طائرة مسيرة أخرى عبر وسائل الحرب الإلكترونية.

وأضاف البيان، أن الأهداف الرئيسية للهجوم كانت خطوط المواجهة في منطقتي دونيتسك وخاركيف.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 50 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 50 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير 23 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و3 فوق أراضي مقاطعة موسكو، إصافة لطائرتين مسيرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي جمهورية موردوفيا ومقاطعة كالوجا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.