بن غفير: المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة حاليا عار مخز وينبغي وقفها تماما

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة حاليًا «عار مخزٍ»، داعيًا إلى وقفها كليًا وليس تعليقها.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أنه الوحيد الذي صوّت قبل شهر ونصف ضد إدخال المساعدات إلى غزة، وحذر مرارًا وتكرارًا من استفادة حماس منها.

وزعم أن «وقف إدخال المساعدات سيقود بلاده سريعًا نحو تحقيق النصر»، قائلًا إنه يعتزم مطالبة رئيس الوزراء بطرح مسألة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة للتصويت عليها مجددًا في اجتماع الحكومة المقبل.

وأوقفت إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مؤقت، حسبما كشف تقرير للقناة 12 العبرية، ليل الأربعاء.

ووفقا لمصدر إسرائيلي، تم إيقاف إدخال المساعدات إلى القطاع المدمر «ريثما يقدم الجيش خطة لمنع حركة حماس من الاستيلاء على المساعدات»، حسبما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وليل الأربعاء، أصدر نتنياهو وكاتس بيانا مشتركا، زعما فيه أن «حماس عادت للسيطرة على المساعدات الإنسانية الداخلة إلى شمال قطاع غزة وسرقتها من المدنيين».

ولطالما نفت الحركة هذا الاتهام، الذي وجهته لها إسرائيل مرارا وتكرارا.