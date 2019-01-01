يطلق المصريون على الخبز لفظ "العيش" لأنه من أساسيات الحياة، فمهما كان مستوى المواطن يشكل الخبز في حياته مصدر أساسي للغذاء، فلا يوجد طاولة طعام تخلو من رغيف الخبز.

ونعرض لكم أشهر أنواع "العيش" في صعيد وقرى مصر..

- الخبز الملدن

يعتبر الخبز الملدن من أشهر أنواع الخبز في القرى والصعيد، فهو عبارة عن الخبز البلدي العادي، لكنه يخبز بحجم أكبر، ويصنع من دقيق الذرة والخمير والملح ويتم خبزه وتجفيفه.

وينصح به أطباء الريجيم لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة، كما يساعد في تحسين وظائف المعدة.

- عيش بتاو

أو كما يسميه البعض "كورن فلكس الغلابة" يتكون من قمح مطحون يتم عجنه مع الماء ورشة ملح والخميرة، وهناك من يضعون فيه السمن واللبن الرايب.

يأكله البعض مع الحليب، لذلك اكتسب لقب "كورن فليكس الغلابة".

- العيش المرحرح

أو كما يسميه البعض خبز الرقيق، يتكون من حبوب الحلبة والذرة، وهو نوع الخبز الذي كان يظهر في الأفلام في الزيارات التي كان يرسلها أهل الريف، لأبناءهم المغتربين في القاهرة.

- العيش الشمسي

اكتسب ذلك اللقب لأنه يترك للتخمير تحت أشعة الشمس، ويتكون من الدقيق والملح والخميرة.

ويفرد على صينية مليئة بالردة حتى لا يلتصق، ويرش على الوجه بعض الدقيق، ويترك في الشمس حتى يتخمر ويتم خبزه في الفرن.

- العيش الملتوت

هو الخبز الفاخر الأكثر تداولا في النوبة وجنوبي مصر، ويرتبط ذلك النوع من الخبز بالمناسبات السعيدة والأفراح.

يتكون خبز الملتوت من الدقيق الأبيض والخمير والسمن البلدي، ويترك للتخمير بضعة ساعات ويتم خبزه وتقديمه.