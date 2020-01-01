 خالد صلاح عضوا بلجنة التظلمات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - بوابة الشروق
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خالد صلاح عضوا بلجنة التظلمات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام


نشر في: الأحد 26 يوليه 2020 - 9:29 م | آخر تحديث: الأحد 26 يوليه 2020 - 9:29 م

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 ، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.
و جاء الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة و تحرير اليوم السابع، في عضوية لجنة التظلمات التي تختص بدراسة التظلمات من القرارات التى يصدرها المجلس بالجزاءات والتدابير ولها ان تجرى ما تراه لازماً للتحقق من ذلك، وترفع اللجنة تقريراً مسبباً بنتائج هذه الدراسة وما انتهت إليه من توصيات إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود التظلم إلى أمانتها العامة.

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