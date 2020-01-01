الجزائر تمدد التدابير الوقائية من كورونا أسبوعين آخرين

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، تمديد العمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد لمدة 15 يوما.

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إنه تقرر تمديد إجراء حظر التجوال الجزئي لمدة 15 يوما في 29 ولاية، من أصل 48، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.

كما تم تمديد منع السير لمدة 15 يوما أيضا بما فيها السيارات الخاصة، وتعليق نشاط النقل الحضري الحكومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات الـ29.

وخولت الحكومة للمحافظين باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، بعد موافقة السلطات المختصة، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات حظر التجوال الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.

يذكر أن الجزائر سجلت حتى اليوم الأحد، 1155 وفاة و27 ألفا و357 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 18 ألفا و471 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.