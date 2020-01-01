8 قتلى و20 مصابا في انفجار بمدينة رأس العين شمال شرقي سوريا

أفاد مصدر طبي في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، بأن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وسط سوق للخضار في المدينة اليوم الأحد.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد قُتل ثمانية أشخاص، بينهم امرأتان وطفل، وأصيب 20 آخرون، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وتم نقل ثلاثة آخرين إلى المشافي التركية".

وقال قائد عسكري، في الجيش الوطني التابع للجيش السوري الحر، الذي يسيطر على مدينة رأس العين بالتعاون مع قوات تركية، إن "عبوة ناسفة زرعت في عربة لبيع الخضار داخل سوق الخضار وسط المدينة قرب دوار الجوزة وسط المدينة وانفجرت في وقت ازدحام السوق".

وحمّل القائد العسكري "عناصر وحدات حماية الشعب الكردي المسؤولية عن التفجير".

وهذا التفجير هو الثالث في المدينة في غضون أربعة أيام.

وكانت وكالة الأنباء الحكومية السورية "سانا" أفادت بوقوع الانفجار وقالت إنه يأتي "في إطار الاقتتال بين المجموعات الإرهابية على خلفية اقتسام النفوذ".