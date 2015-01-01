قال الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى ان البنك مستمر فى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا لمواجهة أزمة تفشى فيروس كورونا وتقليل خطر الاصابة وانتقال العدوى وذلك عن طريق القيام بحملات لتوزيع صندوق وقاية والذى يحتوى على المطهرات والمنظفات اللازمة لتطهير والماسك الطبى القابل للغسل وللاستخدام المتكرر ولقد تم تحديد سعر 200 جنيه كفالة أسرة مستحقة للصندوق المتعدد الاستخدام والذى يحتوى على مطهرات ومنظفات تكفى الأسرة لمدة شهر.

وأضاف الشهدى أن هذا البرنامج يعد إحدى الركائز الاساسية لمجهودات بنك الشفاء لمساعدة المجتمع المدنى والقطاع الطبى فى مصر خلال الأزمة الراهنة.

ومن جانبه أكدت الدكتورة نعمات ماضى مدير ادارة القوافل ببنك الشفاء المصرى، أن ادارة القوافل الطبية التابعة للبنك قامت بتسليم صندوق الوقاية على عدد من القرى بمحافظتى أسيوط وقنا، مؤكدة أنه تم التوزيع فى أسيوط على مركز أبوتيج فى قرى الزرابى ودكران والبلايزة ونزلة باقور، وفى مركز البدارى بقرية النواورة، وشمل التوزيع فى المحافظة حوالى 1600 صندوق وقاية.

وأضافت أن التوزيع فى محافظة قنا شمل قرى مركز أبوتشت وهى: العمرة، الحبيلات الغربية، الشرقى سنعود، باجمالى حوالى 1400 صندوق وقاية مشيرة إلى أنه يجرى تسليمهم فى الفترة الحالية وفقا للإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيرس كورونا.

ومن ناحية أخرى أطلق بنك الشفاء المصرى مبادرة «إنقاذ حياة» لتجهيز غرف العناية المركزة فى جميع مستشفيات مصر وذلك عن طريق المساهمة بالأجهزة الطبية المكونة من 10 أسِرَّة وأجهزة تنفس صناعى وأجهزة الصدمات الآلية للقلب وجميع الأدوات الطبية اللازمة للقضاء على الأزمة التى يواجها المرضى.

الجدير بالذكر أن بنك الشفاء المصرى مع بداية تفشى فيروس كورونا أطلق 4 مبادرات لمكافحة الوباء، وكانت المبادرة الأولى هى مبادرة «بيحمونا ادعموهم» التى أطلقها البنك لتطهير وتعقيم المستشفيات والطواقم الطبية وأسرهم، وتم توجيه المبادرة للعاملين بالقطاع الطبى حيث تم عمل زيارات لعدد من المستشفيات وتم توزيع المنظفات ومواد تعقيم اللازمة فى ظل الظروف الراهنة فى محاولة التصدى لفيروس كورونا.

أما المبادرة الثانية التى أطلقها بنك الشفاء هى مبادرة إتنفس «انقاذ حياة» وتعاون فيها البنك مع عدد من الشركات والمؤسسات فى شراء أجهزة التنفس الصناعى الجديدة وارسالها لمستشفيات العزل الطبية لانقاذ مصابى فيروس كورونا وتقديم أفضل رعاية طبية لهم وكذلك تجهيز غرف العناية المركزة.

المبادرة الثالثة هى مبادرة إحياء جهاز تنفس يساوى حياة، ويهدف البنك من خلال هذه المبادرة إصلاح وتجديد أجهزة التنفس الصناعية المعطلة فى المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها.

أما المبادرة الرابعة التى أطلقها بنك الشفاء المصرى لمكافحة فيروس كورونا كانت شنطة الوقاية والتى تهدف إلى حماية المحتاجين والبسطاء من أخطار فيروس الكورونا حيث إنه ليس لديهم القدرة المادية لشراء ادوات التعقيم والتطهير لحماية أنفسهم وأبنائهم من الاصابة بالفيروس، وشملت صناديق الوقاية مطهرات ومنظفات متعددة الاستخدام وهى مطهر لجميع الأسطح، غسول مطهر للأيدى، منظف أوان، كلور مطهر للأرضيات، جل معقم للأيدى، باكيت مناديل، ديتول مطهر للأرضيات، وعبوة صغيرة للجيب جل معقم للأيدي.