تولى الرئيس بايدن منصبه مطلع 2021، وكانت على رأس أولوياته قضايا التغلب على جائحة فيروس كورونا وتحفيز النمو الاقتصادي والفوز بالموافقة التشريعية لتريليونات الدولارات في الإنفاق الجديد، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

بعد 6 أشهر، قامت صحيفة "وول ستريت جورنال" باختبار جميع الأهداف الرئيسية التي وضعها بايدن.

في المجال الصحي، أشارت الصحيفة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تستدعي دخول المستشفيات تتزايد بشكل كبير، بالإضافة إلى انتشار متغير دلتا، ومقاومته للتطعيم باللقاح من قبل شريحة من السكان.

