صحيفة بريطانية: دول أوروبية تقيد دخول غير المطعمين ضد كورونا للأماكن العامة

كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، عن عدد من الدول الأوروبية التي سيكون وصول الأشخاص غير المطعمين ضد فيروس "كورونا" إلى التجمعات أو الأماكن السياحية فيها ممنوعًا.



وقالت الصحيفة إن عددًا متزايدًا من الحكومات الأوروبية ستنضم إلى القائمة التي حظرت بالفعل دخول غير المطعمين لهذه الأماكن لمنعهم من دخول أماكن الضيافة مثل الحانات والمطاعم هذا الصيف.



وتجاوزت فرنسا يوم الاثنين عتبة 40 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، ما يقرب من 60 ٪ من السكان. وغرد ماكرون: "معًا سنهزم الفيروس. وسنتستمر".



وسيتم تجربة مجموعة من السياسات في جميع أنحاء أوروبا حيث تسعى الحكومات إلى دفع الأشخاص المترددين إلى تلقي التطعيمات.



في السويد، ستفحص دراسة تجريها جامعة "لوند" ما إذا كان عرض قسيمة قابلة للاسترداد بقيمة 17 جنيهًا إسترلينيًا يمكن أن يقنع الناس بالحصول على التطعيم. وفي هولندا، يتم توزيع دفعات من الرنجة الهولندية الجديدة، أو الرنجة الهولندية للموسم الجديد، على مراكز التطعيم كحافز.



ولكن إلى حد بعيد، فإن النتائج الأكثر إثارة للإعجاب التي أعقبت التدخل الحكومي بشأن استخدام اللقاح في فرنسا، حيث تم تحقيق أرقام قياسية في الأسبوعين الماضيين منذ إعلان ماكرون عزمه على تشريع للحد من الوصول إلى الفنادق لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل.



وكان ما يقدر بنحو 161 ألف شخص قد احتجوا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث سعى البرلمانيون في باريس لإيجاد حل وسط بشأن ما يسمى بالبطاقة الصحية.



لكن القانون تم تمريره في الساعة 12.45 من صباح اليوم الاثنين بعد 60 ساعة من النقاش واتفاق اللحظة الأخيرة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.



وستكون البطاقة الجديدة مطلوبة لدخول المطاعم والحانات والمتاحف ودور السينما والتجمعات العامة الكبيرة اعتبارًا من أغسطس، ولكن ليس الحال نفسه بالنسبة لدخول مراكز التسوق، بعد الضغط على الحكومة لإسقاط هذا الجانب من التشريع.



بدلاً من ذلك، يتمتع المحافظون المحليون بسلطات فرض هذا المنع على مراكز التسوق الكبيرة إذا شعروا بضرورة ذلك.



لن تكون البطاقة الصحية مطلوبة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا حتى نهاية سبتمبر. وهناك حل وسط آخر يعني أن العاملين الصحيين وموظفي المطاعم والحانات في فرنسا لن يُطردوا إذا ظلوا غير مُلقحين، لكن يمكن إيقافهم دون أجر.



في الأسبوعين الماضيين، تم إعطاء 4 ملايين حقنة تطعيم في فرنسا حيث ذكرت وزارة الصحة اليوم أن 33.2 مليون شخص - ما يقرب من 50 ٪ من السكان - تم تطعيمهم بالكامل.



كما سمحت ايرلندا اليوم، بارتياد أماكن الضيافة بإدخال العملاء الحاصلين على اللقاح من الاتحاد الأوروبي التي تثبت حالة اللقاح الخاصة بهم.



اعتبارًا من 6 أغسطس، ستكون هناك حاجة إلى "ممر أخضر" مماثل في إيطاليا للوصول إلى أعمال الفندقة، وحمامات السباحة العامة، وصالات الألعاب الرياضية، والقاعات الرياضية، والأحداث الرياضية، والحفلات الموسيقية، والمعارض، والأماكن الثقافية مثل المتاحف ودور السينما والمسارح.



لا توجد سياسة عامة في إسبانيا، لكن منطقة جاليسيا تفرض شهادة تطعيم أو اختبار كوفيد-19 للوصول إلى الفنادق والمطاعم.



في بلجيكا، سيكون الوصول إلى الأحداث في الهواء الطلق مع أكثر من 1500 شخص محدودًا من 13 أغسطس إلى أولئك الذين يحملون شهادة لقاح.



وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يعتزم قصر الدخول إلى النوادي الليلية في إنجلترا اعتبارًا من سبتمبر على أولئك الذين يمكنهم إثبات تلقيحهم بالكامل.



في ألمانيا، يبحث السياسيون كيفية وما إذا كان يجب زيادة الضغط على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد.



وأقل من نصف الألمان (49.4٪) تعرضوا للتطعيم الكامل و 61٪ تلقوا جرعة واحدة. لكن حملة اللقاح تباطأت خلال الأسابيع الأخيرة، مع ورود تقارير عن تغيب العديد عن مواعيد التطعيمات الثانية من أجل الذهاب في عطلة، مما دفع الخبراء إلى التحذير من أن مناعة القطيع لن يتم الوصول إليها على الإطلاق.