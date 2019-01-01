السجن 7 أعوام لـ3 متهمين بسرقة وتصوير وابتزاز صاحب مكتبة في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، اليوم الأحد، كل من: "ع.م.ع"، نقاش، و"أ.م.م"، صاحب معرض دراجات نارية، و"د.م.ص"، عاملة بمكتبة، بالسجن لمدة 7 أعوام، لاتهامهم بسرقة "أ.ع.ر"، 69 عامًا، صاحب مكتبة، وذلك في القضية رقم 1067 لسنة 2021 جنايات ثانٍ المنتزه.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود بلاغًا حول قيام المتهمين، بسرقة شخص وهو داخل شقته في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، عن أنه وأثناء تواجد المجني عليه داخل الشقة الخاصه به، والكائنة في منطقة أبوقير، حضرت المتهمة الثالثة والتي تعمل لدية بالمكتبة، بناءً على إتفاق مسبق معه، لحضورها إلى الشقة، لتجهيز الطعام له، نظرًا لإقامته بمفرده.

وأضافت التحقيقات، أنه وبعد صعود المتهمة الثالثة فوجيء المجني عليه بدخول المتهمين، الأول والثاني، الشقة، وأجبروه على نزع ملابسه، وبرفقته المتهمه الثالثة، وقاموا بتصويرهما بدون ملابس، واستولوا على مبلغ مالي 3 آلاف و200 دولار أمريكي، و6 آلاف و800 جنيه مصري، وهددوه أنه في حاله الإبلاغ، سيتم نشر تلك الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم المضبوطات، وبإقتيادهم إلى قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وبإحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد المعطي محمد هاشم روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتير الجنايات، إبراهيم محمد غريب.