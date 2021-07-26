الأسهم التونسية تتراجع غداة إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان

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سجل مؤشر "توننداكس" القياسي في تونس اليوم الاثنين أكبر تراجع منذ مطلع مايو، وذلك غداة قيام الرئيس قيس سعيد بإقالة رئيس الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان.

وتراجع المؤشر بنسبة 9ر0% عند الساعة العاشرة وست دقائق صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وجاءت أحجام التداول متماشية مع متوسط تداولات المؤشر للأيام الثلاثين الماضية.

وتراجعت سندات تونس الدولارية المستحقة في 2025، وارتفع العائد إلى 4ر11%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وتراجع سعر صرف الدينار التونسي بنسبة 2ر0% مقابل الدولار.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن الليلة الماضية، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية.

وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية أمس، وطالبت بإسقاط الحكومة والبرلمان في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.