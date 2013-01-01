ايهاب أمين: يرد على رانيا علواني بشأن أزمة ملابس منتخب الجمباز في أولمبياد طوكيو

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أكد إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز أنه تابع ما نشرتة رانيا علواني عضو مجلس إدارة الأهلي بخصوص ملابس الجمباز للاعبات.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" أتفهم حديث رانيا علواني وأن الاتحاد الدولي يتيح لكل منتخب إختيار أفضل تصميم له خلال المنافسات وأنه يكون ملائم أمام الجميع".

وتابع"كنت أريد الر على رانيا علواني على صفحتها الشخصية ولكن التعليقات كانت مغلقة وأريد أن أؤكد أن هذا الأمر ليس به أي أزمة نهائيا".

وأكمل" منذ 12 عاما هناك موافقة من الاتحاد الدولي بارتداء الفتيات لاعبات الجمباز المايوه التقليدي أو المايوه الشورت أو المايوه البوركيني".

وواصل" مسموح للاعبات الجمباز ارتداء المايوه الذي تراه مناسبا لها طالما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لرياضة الجمباز ".

وأختتم"تحدثت سلبقا كثيرا على هذا الأمر ونحن مع التجديد واختيار أفضل الملابس للاعبين والظهور بشكل يليق بإسم ومكانة مصر مع الاحتفاظ بالعادات والتقاليد وتواجد حرية الاختيار".