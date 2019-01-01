راشد الغنوشي: البرلمان ما زال قائما وأدعو الشعب التونسي لمنع تعطيل الدستور

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قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي فجر اليوم الاثنين إن المؤسسة التشريعية لا تزال قائمة وكل إعلان يخالف ذلك باطل، داعيا المواطنين إلى الخروج للشارع للتصدي لقرارات الرئيس قيس سعيد.

وقال الغنوشي في تصريح عقب اجتماع طارئ لحزبه حركة النهضة الإسلامية "ليس في الدستور ما يسمح للرئيس بحل البرلمان أو الحكومة، حتى في حالة الطوارئ فإن البرلمان يظل في حالة انعقاد والحكومة كذلك".

وانتشر الجيش في عدة مناطق لحراسة المنشآت العمومية ومن بينها مقر البرلمان ومقر التلفزيون العمومي وفق ما نقله شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وظهر الرئيس سعيد لاحقا فجر اليوم الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط هتاف عدد من أنصاره.

وقال الغنوشي الذي ظهر منهكا في مقطع فيديو "ما قام به الرئيس للأسف ليس له اسم سوى انقلاب..وضع يده على السلطة القضائية والتشريعية والحكومة".

وتابع رئيس البرلمان "أدعو الشعب التونسي أن لا يعطي وقتا مهما كان قصيرا لتعطيل الدستور. كل التجارب تفيد أن تعطيل الدستور يوما هو تعطيله أبدا".