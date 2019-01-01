ولي العهد السعودي يبدأ زيارة لليونان وفرنسا

غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، المملكة، اليوم الثلاثاء في مستهل زيارة لليونان وفرنسا.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس)، إن ذلك يأتي "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة".

وأشار إلى أن الزيارة تأتي استجابة للدعوات المقدمة لولي العهد حيث سيلتقي خلالها قادة دولتي اليونان وفرنسا، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.