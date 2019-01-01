أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مشاركة 2 مليون و458 ألفًا و985 ناخبًا داخل تونس في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد حتى الساعة العاشرة مساء " الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة" من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت بنسبة بلغت 27.54 % ، مؤكدا أنها نسبة تقريبية نظرًا لعدم إغلاق بعض المكاتب ومراكز الاقتراع التي لازالت تستقبل الناخبين.

ووجه بوعسكر الشكر، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الاثنين بقصر المؤتمرات بتونس، لفرق عمل الهيئة العليا للانتخابات التي تعمل بمكاتب ومراكز الاقتراع، منذ فجر اليوم ولازالت تعمل على عملية الفرز التي تستمر حتى فجر غد.

وقال رئيس الهيئة "أوجه الشكر للناخبين التونسيين الذين كانوا في موعد مع التاريخ وتوجهوا اليوم لصناديق الاقتراع بهذا العدد المتميز"، مؤكدا أن الاستفتاء مر دون تسجيل لأي تجاوزات أو إشكالية متعلقة بتوزيع الناخبين، وهذا نظرا للتنظيم الذي كان في غاية الدقة.

وأوضح مجلس الهيئة سيستقبل محاضر التجميع من 33 هيئة فرعية منهم 27 في تونس و6 في الخارج .. مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان مساء اليوم عن النتائج الأولية لأن هناك مرحلة طعون قد تكون موجودة أمام المحكمة الإدارية.



