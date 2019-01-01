بلينكن يبحث مع رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا جهود السلام بالمنطقة

أجرى أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الاثنين اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وقال نيد برايس ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم ، إن بلينكن بحث مع الجانبين الفرصة التاريخية أمام الدولتين لتحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف أن الوزير الأمريكي أعرب عن تشجيع بلاده لمواصلة الحوار الثنائي بين الدولتين كما في الاجتماع بين وزيري الخارجية بهما في العاصمة الجورجية تبليسي يوم 16 يوليو الجاري مؤكدا على دعم بلاده للمناقشات البناءة بينهما والتي يتوسط بها الاتحاد الأوروبي.

وأبدى الوزير كذلك استعداد بلاده، باعتبارها الرئيس المشارك لمجموعة مينسك بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ عام 1994، لمساعدة أذربيجان وأرمينيا على إيجاد تسوية للسلام تكون شاملة وطويلة الأجل.