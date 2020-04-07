انتقادات داخلية وخارجية لرئيس الوزراء المجري لتعليقاته النازية خلال كلمة عن الهجرة

أثارت كلمة لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أعلن فيها أنه يرغب في منع تحول المجر إلى دولة "مختلطة الأعراق" حالة من الغضب في الداخل والخارج، بما في ذلك استقالة مفاجئة من حزبه.

وجاءت تصريحات أوربان أمام أنصاره في مدينة بايلي توسناد في رومانيا نهاية الأسبوع وانتقدت فيها بشدة وعلى نحو غاضب "فيضان" المهاجرين الذي "يجرى فرضه" على البلاد.

وفي حين أن أوربان أدلى في الماضي بتصريحات مشابهة بشأن الهجرة، الإ أن كلمته هذه المرة أثارت تنديدا من جانب وزير خارجية رومانيا بوجدان أوريسكو وزعيم للجالية اليهودية في المجر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

كما قدمت زوزانا هيجيدوس، حليفة أوربان منذ فترة طويلة ومستشارة حكومته، استقالتها مصحوبة بإدانة شديدة اللهجة.