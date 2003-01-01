أعرب الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، عن سعادته بتوقيع عقد إنشاء "نادي الأهرام" الرياضي الاجتماعي، بين مؤسسة الأهرام العريقة، وإحدى الشركات الوطنية المهمة شركة "كير" للمقاولات والصيانة، مضيفا أن الأرض كانت ملك الأهرام منذ عام ١٩٩٥.

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واعتبر سلامة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن نادي الأهرام الاجتماعى والرياضى، الحلم الذى تحول إلى واقع، متمنيا أن يكون بفضل هذه الشراكة في طليعة الأندية الرياضية، والاجتماعية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن أرض النادى مخصصة منذ عام ١٩٩٥، ومنذ ذلك التاريخ كانت خطوات النادى تراوح مكانها، وتم إلغاء تخصيص أرض النادى، ولكن بفضل الرؤية والسعي تمكنت المؤسسة من إعادة تخصيصها من جديد، مع إعادة تقييم لسعر المتر من جديد، لتصل الزيادة فى سعر الأرض إلى ما يقرب من ٣٠٠ مليون جنيه، ونجحنا فى استعادة الأرض، وجدولة المبلغ ودفع القسط الأول طبقا للبرنامج الزمنى المقرر".

وأضاف سلامة، أن النادى يدخل فى إطار رؤية استثمارية شاملة لمؤسسة "الأهرام"، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجى، الذى لا يألو جهدا فى الدفع بالمشروعات الاستثمارية المتنوعة للمؤسسة؛ من أجل تحقيق الهدف الأساسى، وهو خلقْ موارد إضافية للمؤسسة لتمويل النشاط الصحفى الرئيسى، والوصول إلى الهدف الأساسى، وهو أن تتحول مؤسسة "الأهرام"، التى نحتفل هذا العام بمرور ١٤٧ عاما على تأسيسها، إلى مؤسسة صحفية، وإعلاميه ذكية، متكاملة خلال المرحلة المقبلة.

ووجه سلامة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على كل ما يقدمه من إنجازات، ومشروعات عملاقة فى كل المجالات فى مصر، خاصة دعمه للمؤسسات الصحفية؛ من أجل القيام بدورها التنويرى، والتوعوى، والحفاظ على الهوية الثقافية، والفكرية للمجتمع المصرى.

واختتم سلامة :" أنه لدينا خطة طموح فى مؤسسة "الأهرام"، حيث نجحنا خلال الفترة الماضية بفضل الله من الانتهاء من افتتاح ٣ كليات إضافية بجامعة "الأهرام الكندية"، وإقامة أضخم مجمع بنوك فى وسط القاهرة يضم فروعا لأكبر ٥ بنوك مصرية، بالإضافة إلى إنشاء مبنى تجارى، وإدارى فى القرية الذكية، ومبنى فندقى، وسكنى فى الغردقة، وها نحن الآن نقوم بالتوقيع على عقد إنشاء النادى؛ ليكون ثانى أضخم الموارد للمؤسسة بعد جامعة "الأهرام الكندية"، ونأمل خلال المرحلة المقبلة إنجاز بقية الخطوات العملاقة فى استثمار الأصول المملوكة للمؤسسة؛ من أجل تعظيم الإيرادات، وسد الفجوة التمويلية بين الإيرادات، والمصروفات".

ووجه الشكر لشركاء النجاح، وعلى رأسهم اللواء دكتور حازم حسن، رئيس مجلس إدارة شركة "كير" للمقاولات، والسيد شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "GV" للمقاولات ، وكل الزملاء بمؤسسة "الأهرام" من رؤساء تحرير، وأعضاء مجلس إدارة، وأعضاء جمعية عمومية، وصندوق عاملين، ولجنة نقابية.

وحضر الإحتفالية المهندس عبدالصادق الشوربجى, رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، واللواء حازم حسن رئيس مجلس إدارة شركة " كير", والمهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة "G.V sports" والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

كما حضر الاحتفالية الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام وجريدة الأهرام المسائي، وعدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة، وكبار الكتاب والمفكرين.