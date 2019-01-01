أشاد الإعلامي عمرو أديب بمسلسل «وش وضهر» الذي يعرض عبر منصة شاهد الإلكترونية، واصفا إياه بالعمل المبهر.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الإثنين، أنه استمتع بمشاهدة المسلسل وجودته الاحترافية، مؤكدًا أنه من طراز أعمال المخرج الراحل عاطف الطيب، مشيدًا بمستوى التصوير وأماكنه، متابعا: «الأماكن اللي في طنطا والأجواء مبهرة».

وعن مستوى التمثيل، أشاد بالفنانة ريهام عبدالغفور والتي قال عنها «إنها في أعلى مراحل نضجها»، ناصحًا كل المشاهدين بمتابعة المسلسل، قائلا: «العمل مبهر بكل أبطاله».

ويذكر أن مسلسل وش وضهر ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات 10 حلقات، والإخراج مريم أبوعوف، ويعد العمل بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور، عدد من النجوم مثل إسلام جمال وميمي جمال وشريف دسوقي ومحمود قابيل وثراء جبيل ومن تأليف ورشة سرد، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، وسيناريو وحوار شادي عبدالله وأحمد بدوي.