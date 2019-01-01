مقتل 6 أشخاص بعد اقتحام مقر الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية

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قتل ستة أشخاص أثناء أعمال شغب في جمهورية الكونغو الديمقراطية اقتحم خلالها عناصر من مثيري الشغب مقر الأمم المتحدة في شرق البلاد يوم الاثنين.

ودمر متظاهرون مقر البعثة الأممية، بعد دعوات من جانب مسؤولين محليين لتنظيم تظاهرات ضد البعثة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المتظاهرين اقتحموا المبنى في مدينة جوما ودمروا الأثاث وسرقوه.

وردت قوات الأمن باطلاق الغازات المسيلة للدموع والأعيرة النارية. وقالت الشرطة في إقليم نورث كيفو لـ (د.ب.أ) إن المهاجمين كانوا مجرمين استغلوا المظاهرة لأغراضهم الخاصة.

وكانت منظمات المجتمع المدني وحزب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي قد دعت إلى المظاهرة في جوما بعدما دعا رئيس مجلس الشيوخ موديست باهاتي بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) إلى مغادرة البلاد بحلول منتصف يوليو الجاري.

ويشار إلى أن "مونوسكو" متمركزة في شمال شرق الكونغو منذ أكثر من 20 عاما. ووفقا للأمم المتحدة فهي مطلوبة للمساعدة في مكافحة نحو 130 جماعة مسلحة مختلفة تنشط في الدولة الواقعة بوسط أفريقيا.

وتريد الكثير من هذه الجماعات السيطرة على الموارد المعدنية الثمينة في البلاد مثل النحاس والكوبالت والذهب والألماس.