اليابان تنفذ عقوبة الإعدام بحق منفذ عملية طعن أودت بحياة 7 أشخاص

نفذت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق رجل نفذ عملية طعن في عام 2008 أدت إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحادث وقع في منطقة "أكيهابارا" المكتظة للتسوق بطوكيو حيث تم توجيه الاتهام إلى الرجل الذي يدعى "كاتو توموهيرو" بدهس حشد من المتسوقين بشاحنة ثم قام بطعن المارة بشكل عشوائي.

ورفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدمه كاتو في عام 2015، حيث أوضح القاضي أن فداحة الجريمة التي ارتكبها لم تترك أي مجال للتسامح.

وتم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم في العاصمة طوكيو، ودعت الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى إلغاء عقوبة الإعدام إلا أن وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا أعرب عن اعتقاده بأن إلغاء عقوبة الإعدام أمر غير مناسب، لأنه لن يكون هناك أي عقوبة بديلة لمن يرتكبون جرائم شائنة وذات خطورة عالية.

ويعد كاتو المتهم الثاني الذي يتم إعدامه في ولاية رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو.