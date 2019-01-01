ألمانيا تتعهد بإبقاء قواتها في سلوفاكيا لحمايتها من أي تهديد روسي

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك للحكومة السلوفاكية بإبقاء برلين على نشر قوات ألمانية وصواريخ دفاع جوي في سلوفاكيا على المدى البعيد لحمايتها من أي تهديد روسي.

وفي أعقاب محادثات مع نظيرها السلوفاكي ايفان كوركوك، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر الألماني، في براتيسلافا اليوم الثلاثاء إن "صواريخ باتريوت ستبقى طالما كانت هناك حاجة إليها هنا".

وأضافت بيربوك أن "هذا ليس من قبيل الأشياء قصيرة الأجل بل إنه تضامن مُعَاش، ونحن معا أيضا في هذه المسألة الأمنية".

وكان قد تم نشر أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت ونحو 300 جندي ألماني في سلوفاكيا بداية من مارس الماضي بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبالإضافة إلى ذلك أرسل الجيش الألماني في أبريل الماضي 300 جندي آخر إلى مجموعة قتالية متعددة الجنسيات إلى الدولة المجاورة لأوكرانيا.

وتابعت بيربوك أن هناك 640 جنديا ألمانيا في سلوفاكيا حاليا.

وتشعر دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الواقعة شرقي أوروبا بأنها مهددة بقوة من جانب روسيا، ورغم أن سلوفاكيا ليست من الدول المتاخمة لروسيا، فإن لها حدودا مع أوكرانيا يزيد طولها عن 100 كيلومتر.

وأعلنت بيربوك وكوركوك أن وزيري الدفاع في بلديهما سيجريان مفاوضات حول تقديم المزيد من توريدات السلاح إلى أوكرانيا في إطار عملية التبادل المعروفة باسم التبادل الدائري. غير أن الوزيرين لم يفصحا عن تفاصيل.

ويعني التبادل الدائري أن يقوم أعضاء في (ناتو) من دول شرق أوروبا بتوريد أسلحة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا على أن تحصل هذه الدول في المقابل على أسلحة من ألمانيا لتعويضها عن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا.