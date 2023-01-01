تركيا وطاجيكستان توقعان اتفاقية تعاون عسكري

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وقعت تركيا وطاجيكستان، اليوم، اتفاقية تعاون عسكري، وبروتوكول تنفيذ المساعدات المالية.

ووقع الاتفاقية يشار غولر وزير الدفاع التركي ونظيره الطاجيكستاني شير علي ميرزو، على هامش مشاركتهما في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية IDEF، الذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء في إسطنبول.

يذكر أن الدورة الـ 16 للمعرض الدولي لصناعة الدفاع آيدف - 2023، المتخصص في الصناعات الدفاعية، انطلقت بمشاركة 1461 شركة من 55 بلدا، وستستمر حتى 28 من يوليو الجاري.

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق التعاون بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.