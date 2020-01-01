الاتحاد الأوروبي يرفض التحريض على الكراهية الدينية

قال الممثل السامي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن التكتل يجدد رفضه القوي والحازم لكافة أشكال الممارسات التي تحرض على الكراهية الدينية، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم في السويد والدنمارك.

وقال بوريل في تصريحات، إن "ممارسات بعض الأشخاص في أوروبا تسيء للكثير من المسلمين"، وتابع أن "احترام المجتمعات الدينية هو جزء من قيم الاتحاد الأوروبي"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأكد بوريل على أن "الإساءة للقرآن الكريم أو أي كتاب مقدس آخر هو استفزاز واضح"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعم الحريات الدينية وحرية التعبير في الداخل والخارج، لكن ليس كل ما هو قانوني أخلاقيا".

وقامت مجموعة دنماركية يمينية متطرفة مناهضة للإسلام تسمي نفسها "الوطنيين الدنماركييين"، يوم الاثنين، بحرق نسخ من القرآن أمام السفارتين الإيرانية ثم العراقية في كوبنهاجن.