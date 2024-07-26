أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، بإخلاء مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق من اليوم، تعرضت شبكة القطارات السريعة التابعة لشركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" تلأعمال "تخريب" منسقة على ما يبدو تسببت بالاضطرابات الشديدة التي تطالها الجمعة.

وأضاف المصدر أن أعمال التخريب كانت "منسقة بشكل واضح"، بعدما كانت الشركة قد أعلنت تعرضها ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وقالت شركة السكك الحديد إن أعمال "التخريب" طالت ما لا يقل عن 800 ألف راكب.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال إن التخريب في منشآت شركة القطارات "منسق"، محذرا من أن "العواقب هائلة".

وتحسبا لأي تهديد أمني، كانت السلطات الفرنسية قد قامت بتعبئة 45 ألف ضابط شرطة ودرك، و18 ألف جندي، فضلا عن إغلاق المجال الجوي بالكامل داخل دائرة نصف قطرها 150 كيلومترا حول باريس، من السادسة والنصف مساء حتى منتصف الليل.