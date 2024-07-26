قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قررت تأجيل ترحيل بعض المواطنين اللبنانيين، بسبب الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان في ظل التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وجاء في مذكرة أرسلها بايدن إلى وزارة الأمن الداخلي أن قرار التأجيل الذي يسري 18 شهرا يسمح للمواطنين اللبنانيين بالبقاء في البلاد مع الحق في العمل، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بايدن في المذكرة إن “الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان تدهورت كثيرا بسبب التوترات بين حزب الله وإسرائيل”.

وأضاف أنه "بينما أواصل تركيزي على تهدئة الوضع وتحسين الظروف الإنسانية، ما زال مدنيون كثيرون في خطر، ومن ثم أصدر توجيهات بتأجيل إبعاد بعض الرعايا اللبنانيين المتواجدين في الولايات المتحدة".

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل على الحدود، وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، على نحو أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال المصادقة على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.

وأودى القتال في لبنان بحياة أكثر من 100 مدني وأكثر من 300 مقاتل من حزب الله، وفقا لإحصاء لوكالة رويترز. كما ترتب عليه دمار في المدن والقرى الحدودية اللبنانية بصورة لم تحدث من قبل منذ حرب عام 2006.

وعلى الجانب الأخر، قُتل 10 مستوطنين إسرائيليين وعامل زراعي أجنبي و20 جنديا في جيش الاحتلال.