مسئول إيطالي: واشنطن والاتحاد الأوروبي والخليج منخرطون في خطة ماتي حول إفريقيا

أكد السفير فابريزيو ساجيو، المستشار الدبلوماسي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن خطة ماتي تعد خطة للنظام الإيطالي في جميع جوانبه، كما أنها خطة للمصلحة الوطنية الإيطالية.

وجاءت تصريحات ساجيو، خلال جلسة الاستماع التي عقدت في قاعة المؤتمرات بمجلس الشيوخ للجنتين المشتركتين للشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي والشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ، في سياق دراسة مشروع مرسوم رئيسة الوزراء بشأن اعتماد الخطة الإستراتيجية الإيطالية الإفريقية "ماتي".

وأشار ساجيو إلى أن الخطة هي النهج الذي يشمل القارة الأفريقية بأكملها والولايات المتحدة وأوروبا والاتحاد الأوروبي وبعض دول الخليج والعديد من الدول الأخرى التي تسأل كل يوم عن كيفية انخراطها في الخطة.

وأضاف ساجيو: ننتظر أن نحيل إلى البرلمان، التقرير الخاص بخطة تنفيذ خطة ماتي بناءً على المرسوم، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب رأي اللجان وأنه بمجرد تلقي الرأي، سيتولي مهمة نقل الحالة للتنفيذ، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.

وتحدث ساجيو عن قطاع الطاقة، حيث يصبح تنويع مصادر الإمداد في عملية تحول الطاقة هدفا أساسيا بالنسبة لإيطاليا في وقت تعتبر أفريقيا الوجهة الطبيعية في هذا الصدد.

وأشار ساجيو إلى تجربتة كسفير في تونس، فيما تطرق إلى مشروع "الميد" الذي "لن يوحد تونس وإيطاليا فحسب، بل سيوحد إفريقيا وأوروبا من خلال تنمية متبادلة للمزايا والمصالح".

كما تحدث ساجيو عن المشاريع الجارية كمشروع في كينيا يجري تنفيذه على سلسلة توريد الوقود الحيوي، وفي الجزائر في القطاع الزراعي حيث كان هناك امتياز استراتيجي بمساحة 36000 هكتار سيتم استغلالها في الزراعة مع المعرفة والأبحاث الإيطالية ومشروع استخدام الهيدروجين بالتعاون مع شركتي إينيل وإيني في تونس.

كما أشار ساجيو إلى إنشاء صندوقين للاستثمار في المشاريع بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، أحدهما متعدد الأطراف والآخر ثنائي، مع السماح لتمويل المشروعات الإيطالية في أفريقيا من جانب شركة سيمست الإيطالية.