 روسيا: أكثر من 50 ألف قنبلة ألقيت على قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: أكثر من 50 ألف قنبلة ألقيت على قطاع غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 7:12 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 7:12 م

قال المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبنزيا، اليوم، إن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا.

وأضاف نيبنزيا، في جلسة لمجلس الأمن حول غزة: لا يوجد أي مكان آمن في غزة.

وأشار نيبنزيا إلى أن أكثر من 50 ألف قنبلة ألقيت على قطاع غزة، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع نيبنزيا: هناك تهديد باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا.

وأضاف مندوب روسيا أن السلطات الإسرائيلية تواصل عرقلة الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، معبراً عن القلق من استمرار حملة التضليل ضد منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي لا بديل لها.

ودعا نيبنزيا، السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتحمل المسؤولية.


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