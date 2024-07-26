الصحة العالمية: سنرسل أكثر من مليون جرعة لقاح ضد شلل الأطفال لغزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، إن المنظمة سترسل أكثر من مليون جرعة من لقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة بعد اكتشافه في القطاع الأسبوع الماضي.

وأضاف جيبريسوس في مقال بصحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه سيتم توزيع جرعات اللقاح على مدى الأسابيع المقبلة لمنع إصابة الأطفال بالعدوى، بعد رصد الفيروس في عينات من مياه الصرف الصحي بالقطاع الفلسطيني، الذي يواجه حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح جيبريسوس: "رغم عدم تسجيل أي حالة إصابة بشلل الأطفال حتى الآن، بدون اتخاذ إجراءات فورية سيكون الأمر مجرد مسألة وقت، قبل إصابة آلاف الأطفال الذين أصبحوا بلا حماية".

وأشار إلى أن الأطفال دون سن الخامسة، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الفيروس، وخاصة الرضع دون سن الثانية، بسبب تعطل حملات التطعيم العادية، نتيجة الصراع المستمر منذ تسعة أشهر.

ونوه بأنه في غياب وقف إطلاق النار الفوري وتسريع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، بما في ذلك حملة تطعيم مستهدفة تركز على الأطفال الصغار، سيستمر الناس في الموت من أمراض يمكن الوقاية منها، وإصابات يمكن علاجها.

وذكر أن معظم المستشفيات في غزة لم تعد قادرة على العمل، وبالفعل، تنتشر أمراض الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والتهاب الكبد الوبائي (أ)، من بين أمور أخرى، في غزة. ويواجه كل شخص تقريبا في قطاع غزة انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع الكارثي. ويعاني الآلاف من الأطفال من سوء التغذية، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.