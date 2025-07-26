المنيا: طرح 22 فرصة استثمارية جديدة خلال مزاد علني أغسطس المقبل لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن طرح 22 فرصة استثمارية جديدة تشمل عددًا من الأراضي والمباني غير المستغلة بمختلف مراكز المحافظة، وذلك خلال مزاد علني يُعقد يومي 10 و11 أغسطس 2025، في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنشيط الاستثمار المحلي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ، أن لجنة الاستثمار رقم 50 ، التي تم تشكيلها برئاسته، انتهت من حصر 110 موقعًا بين أراضٍ فضاء ومبانٍ غير مستغلة، مؤكدًا أن تلك المواقع خضعت لدراسة دقيقة وفقًا لمعايير فنية واقتصادية، تم على أساسها اختيار الأنسب للطرح.

وأشار، إلى أن الفرص المطروحة في المرحلة الثالثة تتضمن 15 قطعة أرض و7 مبانٍ غير مستغلة، وذلك استكمالًا للمرحلتين السابقتين، حيث تم طرح 15 فرصة استثمارية في فبراير و19 فرصة في يونيو من العام الجاري.

وأكد اللواء كدواني، أن المنيا تمتلك موقعًا استراتيجيًا وثروات متنوعة، ما يجعلها بيئة واعدة وجاذبة للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، لافتًا إلى أن تنمية هذه الموارد واستغلال الأصول غير المستغلة يمثل أولوية في خطط العمل التنفيذي بالمحافظة.

وقال المحافظ ، إن الجولات الميدانية التي يقوم بها في مراكز المحافظة أسفرت عن رصد عدد من المواقع الاستثمارية المحتملة، وتم توجيه اللجنة المختصة لمعاينتها ودراستها تمهيدًا لطرحها، مشيرًا إلى أن تعزيز الاستثمار المحلي يُعد أداة رئيسية لخلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.