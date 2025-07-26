 القسام تعلن تنفيذ كمين مركب ضد قوات الاحتلال بخان يونس وتكشف التفاصيل - بوابة الشروق
السبت 26 يوليه 2025 10:01 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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القسام تعلن تنفيذ كمين مركب ضد قوات الاحتلال بخان يونس وتكشف التفاصيل


نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 9:26 م | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 9:26 م

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ كمين مركب ضد قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، في بيان، مساء السبت، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف ناقلتي جند إسرائيلتين بعبوتي العمل الفدائي تم وضعهما داخل قمرتي القيادة مما أدى إلى احتراق الناقلتين وطاقمهما.

وأضافت أنه بعد ذلك جرى استهدف ناقلة جند إسرائيلية ثالثة بقذيفة "الياسين 105" وذلك في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأشارت إلى أن مقاتليها رصدوا دفن حفار عسكري الناقلات لإخماد النيران وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.

وتواصل القسام عملياتها ضد قوات الاحتلال في معارك غزة، يحث سبق أن أعلنت دك موقع قيادة وسيطرة للاحتلال في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

كما أشارت إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نمر" يعتليها أحد الجنود بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من مفترق شارع 5 بمنطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.

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