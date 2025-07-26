 في خطوة تصعيدية جديدة.. الجزائر تسحب امتيازات دبلوماسية من السفارة الفرنسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في خطوة تصعيدية جديدة.. الجزائر تسحب امتيازات دبلوماسية من السفارة الفرنسية

د ب أ
نشر في: السبت 26 يوليه 2025 - 6:56 م | آخر تحديث: السبت 26 يوليه 2025 - 6:56 م

قررت الجزائر، اليوم السبت، سحب كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي كانت ممنوحة لسفارة فرنسا في الجزائر، وذلك في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، في تصعيد دبلوماسي جديد.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية فقد "جاء هذا القرار عقب استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، اليوم مجددا، للاحتجاج على استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر في باريس، بشأن إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية، في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة الفرنسية".

وأضاف البيان "أن هذه العراقيل، التي كانت مقتصرة في البداية على سفارة الجزائر بباريس، امتدت لتشمل المراكز القنصلية الجزائرية في فرنسا، رغم تعهد وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بإعادة النظر في هذا الإجراء".


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