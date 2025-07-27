الهيئة العليا لعشائر غزة تشكر مصر على جهودها الإغاثية‎

قالت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، إنها تتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مصر رئاسة وقيادةً وحكومةً وشعبًا، على موقفها الأخوي الأصيل وقرارها تحريك المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى أبناء الشعب المجوع في قطاع غزة.

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة: "تأتي هذه الخطوة الكريمة من الشقيقة الكبرى مصر في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها قطاع غزة، جراء النقص الحاد في كل مقومات الحياة، لتؤكد مجددًا على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني ، وتجسد المعاني السامية للتضامن والتعاضد."

وأشار إلى أن "لهذه المساعدات في هذا الوقت الحرج الذي يمر به أهلنا في قطاع غزة بالغ الأثر في التخفيف من معاناتهم وإغاثة المجوعون، ومد يد العون للمحاصرين".

وأضاف: "هذا يعكس حرص القيادة المصرية على دعم صمود شعبنا وتقديم كل ما من شأنه أن يعينه على تجاوز هذه المحنة ويعزيز صموده على أرضه".

وجددت الهيئة شكرها وتقديرها لهذه الوقفة الأخوية المشرفة، متمنين أن يحفظ الله مصر آمنة مستقرة، ويديم عليها نعمة الرخاء والازدهار، وأن يجزي شعبها خير الجزاء على ما تقدمه من دعم ومساندة لقضيتنا العادلة.



ودخلت صباح اليوم الأحد، عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك بعد توقف دخول الشاحنات منذ 18 مارس الماضي؛ بسبب انهيار الهدنة وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر وتدمير منشآته.